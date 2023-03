Premium Het beste van De Telegraaf

Voorzitter universiteit Wageningen: ’Mes in vlees- en melkproductie’

Sjoukje Heimovaara: „We zijn net zo bekend als Johan Cruijff, maar de minister van Landbouw komt hier zelden.” Ⓒ APA

Het moet ’minder, stevig minder’ met de vlees- en melkproductie in Nederland. Dat is de boodschap van Sjoukje Heimovaara, nieuwe voorzitter van Wageningen University & Research (WUR). „Ik hoor mensen in aanloop naar de verkiezingen zeggen dat we dat niet gaan doen, maar dat is onmogelijk en absoluut onwenselijk.”