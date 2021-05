Column: krijgt de inflatie een zweepslag?

Premium Financieel

Column: Songfestival levert Rotterdam weinig op

Het Eurovisie Songfestival kostte €50 miljoen, waarvan €22 miljoen door de gemeente Rotterdam moest worden opgebracht. Maar volgens de wethouder van Cultuur was het Songfestival ’elke cent die Rotterdam erin investeerde waard’, want ’de stad werd in heel Europa prachtig in beeld gebracht’. Hij was e...