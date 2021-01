Column: de sergeant wast de billen van oma

Premium Financieel

Column: is onze verslaving aan de VS terecht?

Net als in veel huizen in Nederland, was ons gezin in de ban van de Amerikaanse verkiezingen. Nachtelijk doorhalen, continue check van staten en staatjes, Trump-grappen en een licht neurotische angst. We gedragen ons als junkies, die net hebben gehoord dat hun favoriete dealer naar de Bahama’s is ve...