’Sluiting dreigt voor twee op drie horecazaken’

DEN HAAG (ANP) - Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet twee derde van de horecazaken per 1 juli stoppen, vreest Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie gaat donderdagmiddag in gesprek met staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer over een noodplan.