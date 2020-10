Bank hoeft rekeningnummer achter Tikkie niet te checken

Pas op met onverwachte Tikkies van bekenden voor hoge bedragen. Het beste is om altijd even te bellen. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Oplichters gaan steeds gewiekster te werk bij het in de val lokken van hun slachtoffers. En die moeten zélf blijven opletten, want de bank heeft maar een beperkte zorgplicht. Daar is een man achter gekomen nadat hij via een Tikkie €500 overmaakte naar een vriend wiens WhatsApp was gehackt. Het slachtoffer vroeg zich af of de bank niet had moeten controleren of het bankrekeningnummer en de WhatsApp-account bij elkaar horen. Maar die plicht heeft een bank niet, oordeelt klachteninstituut Kifid.