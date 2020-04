KPN-baas Farwerck is niet tevreden met het verdwijnen van 20.000 klanten. Ⓒ ANP KPN Koninklijke 2.088 4.04 %

Amsterdam - De nieuwe merkenstrategie van KPN heeft de afgelopen maanden meer klanten weggejaagd dan het bedrijf zelf verwacht had. Ook in het afgelopen kwartaal verloor het telecombedrijf per saldo 20.000 abonnees aan zijn concurrenten.