Creditcard ouders leeggetrokken door aankopen in ’gratis’ games kinderen

Sport

MMA-vechter De Ridder snel klaar met Bigdash en blijft wereldkampioen

Reinier de Ridder heeft zijn ONE Championship wereldtitel in het middengewicht geprolongeerd. De Nederlandse MMA-vechter had in Singapore geen kind aan Vitaly Bigdash. De Ridder was binnen één ronde klaar met zijn Russische tegenstander. Een nekklem was Bigdash uiteindelijk fataal.