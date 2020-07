Column: Echte kwestie op EU-top is positie van Italië in de eurozone

Premier Mark Rutte heeft een paar zware dagen voor de boeg Ⓒ EPA

Premier Mark Rutte is niet van plan om een dik boek mee te nemen naar de Europese top eind deze week. Bij een eerdere top, over de Europese meerjarenbegroting, sleepte hij nog een biografie van Frédéric Chopin mee om improductieve uurtjes mee stuk te slaan. Het dedain dat daaruit sprak, kan hij zich nu niet permitteren. Nederland kan zich best kritisch opstellen over het coronafonds waarover gesproken is, maar Rutte wil andere regeringsleiders niet meer onnodig tegen de haren instrijken. Bij nog meer chagrijn in Europa heeft Nederland niets te winnen.