Sony onzeker over winstverwachting door coronacrisis

Net als veel andere grote bedrijven kampt Sony met sluitingen van fabrieken, een zwakkere vraag en verstoringen van de toeleveringsketen door de crisis. Bij het verhogen van de winstprognose vorige maand wees het bedrijf met name nog op een sterke vraag naar beeldsensoren voor de camera's in mobiele telefoons.

Sony sluit verder niet uit dat de cijferpublicatie die voor 30 april staat gepland, zal worden uitgesteld. De onderneming heeft namelijk te maken met vertragingen bij accountantscontrole van de cijfers.

De Amerikaanse computerfabrikant Dell Technologies trekt op zijn beurt de verwachtingen voor het lopende boekjaar in vanwege de pandemie. Het bedrijf uit Texas stelt dat de crisis de prestaties waarschijnlijk zal ondermijnen en dat er veel onzekerheid is. Softwarebedrijf VMware, dat grotendeels in handen is van Dell, trok om die redenen eveneens zijn prognoses voor dit jaar in. Ook veel andere grote Amerikaanse technologiebedrijven hebben hun verwachtingen inmiddels geschrapt vanwege de crisis.