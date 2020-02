Flow Traders voelt verminderde handelsactiviteit

Door het verslechterde sentiment daalde de nettohandelsinkomsten met 44 procent tot 216,4 miljoen euro. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika was sprake van een behoorlijke verslechtering. De krimp van de inkomsten hield aan in het slotkwartaal. Volgens Flow Traders was dit een tegenvallende periode vanwege de lage marktvolatiliteit.

De brutowinst zakte in heel 2019 met 66 procent tot 65,3 miljoen euro en onder de streep bleef 53,1 miljoen euro over. Een jaar eerder ging nog een nettowinst van 160,9 miljoen euro in de boeken.

Leidende positie

Topman Dennis Dijkstra benadrukte in een toelichting dat Flow Traders zijn leidende positie op het gebied van ETP-handel wel verder wist uit te breiden. Ook slaagde de onderneming er volgens hem in om vast te houden aan een sterke kostendiscipline.

In het nieuwe jaar ligt de focus opnieuw op het uitbreiden van de voetafdruk in de ETP-handel en efficiënter werken. Flow Traders ziet sinds de start van 2020 overigens ook al weer wat verbetering bij de handelsinkomsten in de Verenigde Staten. Het bedrijf kwam verder niet met concrete prognoses.