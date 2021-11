Premium Het beste van De Telegraaf

Column: pensioen wordt minder, maar met greep in de kas helemaal

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Aandacht trekken met goede koppen is niet alleen aan de T. Vorige week deed NRC vrolijk mee bij een artikel over de indexatie van pensioenen. Nu pensioenen indexeren is een greep in de kas door ouderen. Heerlijke headline. En zo waar.