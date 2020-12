Thuiswerkende ambtenaar gaat er op achteruit

Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker Visma | Raet.

In de berekeningen is nog geen rekening gehouden met de vaste thuiswerkvergoeding van €363 netto die ambtenaren zouden krijgen. Dit omdat de cao-onderhandelingen voor 2021 nog niet zijn afgerond.

Als ambtenaren deze vergoeding krijgen, waar het op lijkt, verandert er onder aan de streep dus niet zoveel.

Pensioenfonds

Wel is de nieuwe premie van pensioenfonds ABP meegenomen. Ambtenaren en leraren die wel dagelijks naar hun werkplek reizen, krijgen er netto juist €41,42 bij per maand.

„Voor medewerkers die vijf dagen per week op locatie werken, wordt er vanaf 1 januari aanstaande netto meer bijgeschreven op de bankrekening. Voor medewerkers die één dag per week naar hun werkplek gaan, is er een daling van het nettosalaris te zien. Dat is natuurlijk logisch, omdat deze kosten niet worden gemaakt”, legt Joke van der Velpen van Visma | Raet uit.