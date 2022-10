KLM treft regeling voor blootstelling aan chroom-6: ’Tegemoetkoming medewerkers in geleden schade’

Het metaal zat onder meer in verf en primer die door vliegtuigfabrikanten werden voorgeschreven en kwam vrij als er bijvoorbeeld geschuurd of gelast werd. Mensen die te veel in contact zijn gekomen met chroom-6 kunnen onder andere long-, neus- of neusbijholtekanker of chronische longziekten krijgen. Uit onafhankelijk onderzoek uit maart bleek dat een klein deel van de onderhoudsmedewerkers van KLM in het verleden mogelijk blootgesteld is geweest aan meer chroom-6 dan wettelijk was toegestaan.

KLM zegt de veiligheid en gezondheid van medewerkers van groot belang te vinden en betreurt het ten zeerste dat een aantal medewerkers en oud-medewerkers door het werken met chroom-6 mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsklachten heeft. De regeling is bedoeld voor medewerkers, oud-medewerkers, gepensioneerden, tijdelijke krachten en stagiairs die werkzaam zijn of waren in het vliegtuig-, motor- of componentenonderhoud bij KLM Engineering & Maintenance, Transavia, Regional Jet Center en haar voorloper Martinair en werken of hebben gewerkt met chroom-6. Ook nabestaanden en erfgenamen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Uitkering

Bij bepaling van de uitkering wordt gekeken naar individuele aspecten, zoals het arbeidsverleden en de mate van blootstelling aan chroom-6. De regeling bestaat uit een materieel deel; een vaste financiële tegemoetkoming, en een immaterieel deel dat afhankelijk is van de persoonlijke situatie, de vastgestelde aandoening en de mate en duur van blootstelling aan chroom-6. Uitkeringsbedragen zijn daardoor niet generiek, aldus KLM.

„Het is belangrijk dat het blootstellingsonderzoek dat KLM heeft laten uitvoeren meer duidelijkheid geeft over wat werken met chroom-6 betekent of heeft betekend voor medewerkers en oud-medewerkers. KLM vindt het naar eigen zeggen belangrijk een werkgever te zijn waar gezond en veilig werken vooropstaat en had graag gezien dat het in het verleden beter gelukt was om medewerkers voldoende te beschermen. „Deze regeling is bedoeld als een tegemoetkoming in de eventueel geleden schade”, aldus operationeel directeur Maarten Stienen van het bedrijf.

KLM benadrukte in maart dat bij de onderhoudswerkzaamheden inmiddels al jaren aan de wettelijke eisen wordt voldaan.