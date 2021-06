Techaandelen winnen in VS na banenrapport

Grote namen als Amazon, Apple, Google-moeder Alphabet, Microsoft en Tesla gingen tot 4,6 procent vooruit. De technologiegraadmeter Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 13.814,49 punten. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in het groen op 34.756,39 punten en de brede S&P 500 won 0,9 procent tot 4229,89 punten.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid meldde dat de werkgelegenheid in mei met 559.000 banen is toegenomen, wat minder is dan economen hadden verwacht. In april was nog een duidelijke dip te zien in de aanwas van nieuwe arbeidsplaatsen in 's werelds grootste economie. Alles bij elkaar staat nu nog ongeveer 5,8 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking als werkloos te boek. Dat was in april nog 6,1 procent.

Facebook werd 1,3 procent hoger gezet ondanks het nieuws dat de Europese Commissie een formeel onderzoek begint naar het bedrijf. Volgens Brussel heeft Facebook mogelijk misbruik gemaakt van zijn machtspositie om de eigen dienst Marketplace te promoten. Daarmee zou het concurrenten op de advertentiemarkt benadelen en de Europese mededingingsregels overtreden. Ook zou Facebook data van adverteerders op het platform gebruiken om met diezelfde adverteerders te kunnen concurreren.

Verder zakte bioscoopketen AMC Entertainment bijna 7 procent, na het koersverlies van 18 procent een dag eerder toen het bedrijf ruim 587 miljoen dollar ophaalde met de verkoop van aandelen.

Chipconcern Broadcom (plus 2,2 procent) opende de boeken over de afgelopen periode en zag de winst en omzet stijgen dankzij de grote vraag naar chips vanuit de elektronicasector en auto-industrie. De fabrikant van sportkleding Lululemon Athletica kwam ook met sterke kwartaalcijfers naar buiten en werd beloond met een plus van 3,8 procent.

Pershing Square Tontine Holdings van miljardair Bill Ackman verloor bijna 12 procent. Naar verluidt zou dat investeringsfonds een belang van 10 procent gaan kopen in Universal Music Group (UMG) van het Franse mediaconcern Vivendi. Dat is het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish. Daarmee zou een deel van UMG beursgenoteerd worden in New York.

De euro was 1,2170 dollar waard, net als bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 69,46 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 71,73 dollar per vat.