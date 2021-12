’Justitie kan niet anders dan mondkapjesdeal Sywert van Lienden verder onderzoeken’

Binnenland

Mexicanen koken crystal meth in Gelders dorpje: tot drie jaar cel

Twee Mexicaanse mannen verdwijnen voor drie jaar de cel in voor het produceren van de verwoestende drug crystal meth in een voormalig restaurant in het Gelderse Emst, bij Epe. Ook een man uit Oekraïne die betrokken is bij zaak moet zitten: 18 maanden.