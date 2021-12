Volgend jaar nieuwe berekening WOZ-waardes

Financieel

Boeren: stikstofdoelen onhaalbaar en onbetaalbaar

De doelen in het nieuwe coalitieakkoord voor het terugdringen van de stikstofuitstoot zijn onrealistisch en het is volstrekt onduidelijk of boeren met de nieuwe plannen nog wel een verdienmodel over houden. Dat stelt land- en tuinbouworganisatie LTO in een reactie op het coalitieakkoord.