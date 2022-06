Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek TNO: ’Baas is door thuiswerken zicht op werknemer kwijt’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Werknemers ervaren meer autonomie door de mogelijkheid tot thuiswerken. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Werknemers konden vorig jaar minder vaak zelf bepalen hoe, wanneer en met wie ze hun werk uitvoerden. Althans dat is de perceptie van werkgevers in de tweejaarlijkse arbeidsenquête van TNO. Opvallend is dat uit ander TNO-onderzoek blijkt dat werknemers hun autonomie ongeveer hetzelfde ervaren als twee jaar geleden.