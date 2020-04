RIVM: testen op Schiphol niet zinvol

Op Schiphol komt inmiddels een fractie van het normale aantal passagiers. Ⓒ EPA Air France-KLM 4.906 2.21 %

Schiphol - Nu het aantal besmettingen in Nederland sterk toeneemt, is er groeiende verbazing waarom reizigers op Schiphol niet medisch gecheckt worden en getest op corona. Vluchten uit coronahaarden als New York of Iran komen nog steeds in Nederland. Maar het volksgezondheidsinstituut RIVM vindt screenen van passagiers op Schiphol niet zinvol.