Topidee? Laat concurrent er niet mee aan de haal gaan

Amsterdam - Tijdens onderzoek naar een audioproduct, stuitte ondernemer Vincent Houwert vorig jaar op een koeltechniek waarmee datacenters fors kunnen besparen op hun energiekosten. Daarmee heeft hij in potentie goud in handen, want wereldwijd wordt gezocht naar manieren om datacentra minder energie te laten slurpen. Om te voorkomen dat concurrenten met de techniek aan de haal gaan, is aanvraag van octrooi essentieel voor de kleine start-up uit Ede.