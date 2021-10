Cao-overleg kleinmetaal vastgelopen: stakingen dreigen

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben donderdag tijdens een laatste extra ingelaste onderhandelingsronde het eindbod van de werkgevers afgewezen. De bonden richten zich nu op acties en stakingen.

FNV-bestuurder Jacqie van Stigt: „De werkgevers in de metaal en techniek weigeren echt over de brug te komen en leggen slechts een schamel loonbod van 1,4 % op tafel . Met de huidige inflatie betekent dit dat de werknemers er fors in koopkracht op achteruitgaan. Ze tonen hiermee totaal geen waardering voor alle vakmensen in de sector.”

Staken

Eerder dit jaar en vorig jaar werd er nog maandenlang gestaakt bij metaalbedrijven. Dat ging evenwel om de 150.000 werknemers tellende cao Metalektro, waarover in februari uiteindelijk een akkoord werd bereikt.

Nu gaat om de zogeheten kleinmetaal, met daarin onder meer medewerkers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid. Bij elkaar zijn dit tienduizenden kleinere bedrijfjes, die aangesloten zijn bij vijf verschillende cao’s.