LIVE | Boskalis sleept opdrachtgever Russisch LNG-project voor rechter

Het consortium aast op de miljoenen van Boskalis omdat de door Saren ingehuurde baggeraar afgelopen maart is afgehaakt bij een groot LNG-project in Siberië in verband met de internationale sancties tegen Rusland na de inval in Oekraïne. Eerder al legde de Russische opdrachtgever, het gasbedrijf Novatek, om dezelfde reden beslag op de in Moermansk aanwezige schepen van Boskalis.

Volgens Boskalis roept het consortium de bankgarantie ten onrechte in, en is de uitbetaling bovendien in strijd met de geldende santies. Boskalis voorziet dat als de bankgarantie van €39,5 miljoen wordt uitgekeerd en naar Rusland verdwijnt, het het geld waarschijnlijk nooit meer terug zal krijgen. Daarom heeft het bedrijf ook de betrokken bank Crédit Agricole gedaagd in het kort geding dat donderdagmiddag op de rechtbank Amsterdam wordt gehouden.