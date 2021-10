Premium Het beste van De Telegraaf

Agenda: 'Beste van alle werelden komt dit jaar samen in AEX'

Door Mark Garrelts

Na opnieuw een prachtige week voor de AEX met een recordsprong tot ruim over 810 punten heen maken beleggers zich in de laatste handelsweek van oktober op voor het rentebesluit van de Europese centrale bank en een stroom van bedrijfsresultaten met de focus op de techreuzen uit de VS.