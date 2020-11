Sportschool vraagt personeel anoniem te klagen over ’onveilige corona-situatie’ bij concurrent

Dit blijkt uit een mail die in bezit is van De Telegraaf.

Directeur Jasper Otting van Big Gym roept zijn personeel in de mail op zich voor te doen als leden van de concurrerende sportscholen om vervolgens klachten in te dienen bij de desbetreffende gemeente: ‘Zeg dat je jezelf onveilig voelt, omdat er meer dan 30 personen tegelijk in de club zijn’.

Valse naam

De medewerkers krijgen de instructie om een valse naam op te geven en hun gemeente te vragen om handhaving. Volgens de mail van directeur Otten houden de concurrenten zich in tegenstelling tot BigGym niet aan de regel van 30 personen per zelfstandige ruimte. ‘Rond piektijden kunnen er tot wel 100 personen lopen’, stelt de directeur. Hij raadt de medewerkers aan om in hun klacht te vragen om een controle in de avond ‘omdat het dan het drukst is’.

De directeur verwacht kennelijk veel van zijn actie: ’Als iedereen in je team meedoet, dan moet de gemeente hier actie op ondernemen’.

„Directeur Otting werkt sinds gisteren niet meer voor BigGym”, laat advocaat Lex de Jager van de sportschool zaterdagmorgen aan De Telegraaf weten. BigGym-bestuurders Ali Güner en Claudio Santisi zijn ’des duivels over de belachelijke eenmansactie’ van hun directeur, volgens De Jager. Güner en Santisi stuurden vrijdag een bericht aan alle medewerkers, waarin zij afstand nemen van de mail van Otting. Zij verbieden hun medewerkers gehoor te geven aan de oproep. Ook hebben zij inmiddels contact gehad met de directies van Fit for Free en Basic Fit.

Rechtszaak

Jasper Otting kwam eerder in het nieuws toen hij afgelopen voorjaar namens de keten met twintig vestigingen door heel Nederland een rechtszaak aanspande tegen de Nederlandse staat aanspande om zo te proberen duidelijkheid te krijgen over de sluiting van sportscholen wegens corona. Afgelopen maand werden twee vestigingen van BigGym in Zaandam en Wormerveer voor vier weken gesloten. Bij de twee sportscholen waren volgens de veiligheidsregio op meerdere momenten te veel mensen aanwezig.