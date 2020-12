Premium Geld

Zo herken je een brief van een nep-deurwaarder

De afgelopen dagen kregen diverse Nederlanders een mail van een nep-deurwaarderskantoor dat brieven vol persoonsgegevens stuurt in de hoop dat mensen op de Tikkie-link klikken. Maar hoe weet je of een brief van een echte deurwaarder is of niet?