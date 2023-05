Bank waarschuwt voor criminelen: ’Stel een limiet in op je bankrekening’

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ABN Amro. „Online criminaliteit en fraude is een groeiend probleem, waar helaas nog steeds veel Nederlanders slachtoffer van worden”, zegt Neiske Ritsma, projectleider fraude en veilig bankieren bij ABN Amro. „En het instellen van een dag- en paslimiet of van het betaalalert kan het internetcriminelen nét wat lastiger maken om iemand in korte tijd zoveel mogelijk geld afhandig te maken.”

Maak de afweging

Ritsma laat weten dat 72% van de Nederlanders aangeeft zich in meer of mindere mate zorgen te maken om slachtoffer te worden van online oplichting. Van de Nederlanders die zowel een dag- en paslimiet hebben ingesteld (53%), geeft 80% aan zich veiliger te voelen.

Ze raadt daarom klanten aan hierover na te denken. „Maak de afweging: wat ben je bereid te doen om jouw rekening extra te beveiligen zonder daar hinder van te ondervinden?” Volgens de expert zouden de veiligheidsmaatregelen in de praktijk zelden beperkend werken. Sterker nog, uit het onderzoek van ABN Amro kwam naar voren dat 70% ook nog eens geen ongemak ervaart door de zelf ingestelde pas- of daglimiet. „En ze kunnen ieder moment weer worden teruggezet, bijvoorbeeld als je van plan bent een grote uitgave te gaan doen.”

Goed ingeburgerd

Overigens lijkt het zelf extra beveiligen van computer of mobiel door middel van beveiligingssoftware onder Nederlanders goed ingeburgerd: 87% geeft aan dit te gebruiken. Andere vormen blijven achter. Zo maakt 65% van de Nederlanders gebruik van de tweestapsverificatie voor online diensten zoals mail, WhatsApp en socialemedia-accounts. En de ’zoek-mijn-telefoon’-functie is door 58% ingesteld. Het verlagen van een paslimiet of het instellen van een daglimiet is door respectievelijk 65% en 67% van de Nederlanders ingesteld.