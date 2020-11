Serveerster weigert afhaalwerk, verliest recht op salaris

Een serveerster zag het totaal niet zitten om te helpen bij de afhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Bert Spiertz

Amsterdam - Toen restaurants in maart voor het eerst moesten sluiten, zette een Chinees restaurant vol in op afhaal. Een serveerster zag het echter niet zitten om daarbij mee te helpen. ’Jij houdt me voor de gek, afhalen?’ Ze verloor daardoor alleen wel ook haar recht op salaris, oordeelt de rechter in Rotterdam.