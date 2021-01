Column: duurzame koffie… what else?

Voor kleine boeren is de lage koffieprijs rampzalig. Ⓒ ANP/HH

George Clooney, wie kent hem niet. De beroemde Ocean’s-acteur, ER-dokter en ook schnabbelaar met allerlei reclamecampagnes. Zo was hij vanaf 2006 de koffieambassadeur in de reclame voor koffiemerk Nespresso. En altijd afsluitend met de gevleugelde woorden „what else…?” Voor hem was de koffiekeuze dus duidelijk.