Deze prijsvechter uit VS maakt landing op beurs

De stap om naar de beurs te gaan is opmerkelijk. Als gevolg van de coronacrisis zit de luchtvaartindustrie nog steeds in zwaar weer, al schijnt er wel licht aan het einde van de tunnel met de komst van vaccins tegen het virus.

De introductieprijs voor Sun Country Airlines bedraagt $24 per aandeel. Daarmee werd in totaal $218 miljoen opgehaald. De beurswaarde van de prijsvechter is $1,3 miljard.

Coronaleed

Vorig jaar ging Sun Country Airlines nog flink gebukt onder het coronaleed. Onder de streep werd als gevolg van de lockdowns een verlies geboekt van $400 miljoen. Het bedrijf is vooral actief in Amerika en Mexico.

In Amerika is Sun Country Airlines de op tien na grootste luchtvaartmaatschappij gevestigd in Minneapolis. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn zeer lage tarieven. Naast passagiers vervoeren worden ook vrachtvluchten gemaakt.

Sun Country Airlines heeft een turbulente geschiedenis achter de rug. In 2008 ging het bedrijf nog kopje onder. In 2017 werd een doorstart gemaakt onder de vleugels van investeringsmaatschappij Apollo die het beursklimaat rijp vond voor een beursgang.