Column: hier wordt alles pas echt duur

Door Joost Derks Kopieer naar clipboard

Voor Nederlanders wordt een reisje naar Londen alleen maar duurder. Naast de fors stijgende prijzen in het Verenigd Koninkrijk gooit ook het duurdere pond roet in het eten. Ⓒ ANP/HH

Terwijl de inflatie op het Europese vasteland steeds beter onder controle komt, wordt alles in het Verenigd Koninkrijk nog heel snel duurder. Het is de vraag of het driestappenplan van de Britse premier Rishi Sunak het komende halfjaar écht een verschil maakt.