Kloof in prijzen huizenmarkt wordt groter

Noord-Holland blijft de duurste provincie. Ⓒ Martin Mooij

AMSTERDAM - De kloof op de huizenmarkt tussen de goedkoopste en duurste provincie is flink toegenomen. In de jaren voor de crisis was een woning in de goedkoopste regio zo’n 100.000 euro goedkoper dan in de duurste provincie. Nu is dat verschil ruim 174.000 euro. Dat komt naar voren uit een rapport over de woningmarkt van de Rabobank.