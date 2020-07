Tesla-short Elon Musk verkoophit

Musk grapte afgelopen weken al: hij zou een hebbeding lanceren om de zomermaanden mee te hebben. Afgelopen weekend bood hij ’Tesla short shorts’ aan, in verschillende maten.

De verkoopaankondiging per tweet, Musk heeft 36,6 miljoen volgers, leek een van zijn vele grappen. Maar het aanbod was echt en Amerikanen doken op de short en de website crashte in korte tijd vanwege de enorme vraag. Inmiddels werkt de site weer.

De kledingshorts verwijzen naar de SRXY, het volgende batterijmodel in de Tesla-autoreeks, na het uitbrengen van het type Tesla Model S, de X en de M3.

De bewuste typefout in de prijs $69.420 per short is een verwijzing naar de ’420’ in de tweet waarmee hij eerder in problemen kwam: tegen een prijs van $420 per aandeel, zo twitterde hij, zou hij het beursgenoteerde bedrijf willen verkopen. Het getal 420 is in de VS codetaal voor joints roken. De toezichthouder riep hem op het matje.

Aanval

Maar Musk verstuurt met de tweet onderliggend ook een uiterst serieuze boodschap. Hij broedde er al maanden op om een stevige plaagstoot aan deze hedgefondsen te geven, die met geleende aandelen beleggen en erop rekenen dat zijn bedrijf Tesla onderuit gaat op de beurs.

Het tegenovergestelde is gebeurd. Het aandeel steeg sinds de algehele beurscrash met 250%. Het aandeel Tesla troeft bovendien de grootste autobouwer Toyota in marktwaarde op de beurs ruim af. Binnen enkele weken zou het concern break-even kunnen draaien in productie van Tesla’s, aldus Musk eerder.

Tesla-verkopen afgelopen weken fors gestegen, net als de beurskoers. Ⓒ FOTO AFP

In een mail aan zijn personeel vuurde hij hen afgelopen week aan om er alles aan te doen die grens in autoproductie te bereiken.