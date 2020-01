Iets meer tweedehands auto’s verkocht

De totale occasionverkopen stegen met 1,1%. In totaal verruilden een kleine 1,9 miljoen auto’s van eigenaar.

Volkswagen was met afstand het meest verkochte merk. Peugeot, Opel, Renault en Ford volgen.

De markt voor tweedehands elektrische auto’s groeit hard, maar is nog altijd klein. Het aantal Tesla’s dat bijvoorbeeld van eigenaar wisselde, lag vorig jaar drie keer zo hoog als in 2018. Het totaal van 1646 verkochte tweedehands Tesla’s is echter slechts een fractie van het totaalaantal verkochte occasions.