AEX houdt vaart met zicht op ontwarren Brexit-knoop

De AEX-index noteert rond kwart voor elf 0,4% hoger op 619,9 punten. Een dag eerder leefde de hoofdgraadmeter al flink op. De Midkap-index gaat ook 0,3 vooruit naar 930,4 punten.

Elders in Europa kleuren de borden ook nog steeds groen. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Wall Street deed dinsdag overwegend een stapje terug. Techreus Apple was flink in trek na de melding om in de markt van een elektrische auto’s te willen stappen. President Trump liet nabeurs onverwachts weten om de deal over coronasteun die deze week door Republikeinen en Democraten werd bereikt, terug te sturen naar het Congres. Trump wil onder meer dat de steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van $600 naar $2000.

Het openzetten van de deur naar het Verenigd Koninkrijk zorgde voor optimisme. In de Britse kustplaats Dover gaat de haven weer open voor vrachtwagens naar Frankrijk, na het akkoord tussen de twee landen over het grensverkeer. Volgens Sky News staan ongeveer 2800 vrachtwagens vast in het graafschap Kent doordat Frankrijk zondag de grens dichtgooide vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk. Vrachtwagens worden in Frankrijk weer toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op corona.

Aan het Brexitfront liet EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weten dat de Europese Unie nog een „laatste inspanning” zal verrichten om tot een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor na 31 december te komen. Persbureau Reuters meldde daarnaast op basis van ingewijden dat de EU-onderhandelaars bereid zijn om ook na 1 januari verder te praten over een handelsverdrag met de Britten.

Chipfonds AMSI op dreef

In de grotendeels groengekleurde AEX laat staalaandeel ArcelorMittal een positief beeld zien met een plus van 0,7%. Chipfonds ASMI krijgt er 1,8% bij.

Voor koploper Unibail Rodamco hebben beleggers 1,9% meer over.

Galapagos laat een herstel van 1,6% zien. Het biotechfonds staat dit jaar zwaar onder druk.

Midkapper Pharming koerst 1,8% omhoog. De aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf kunnen woensdag voor het eerst worden verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. De biotechnoloog maakte in oktober bekend een notering op Wall Street te willen.

Air France KLM zit in de lift met een 2,7% hogere notering na de melding over het hervatten van de vluchten naar het Verenigd Koninkrijk.

SBM Offshore dikt 0,9% aan. De oliedienstverlener heeft een contract met Shell voor de verhuur van een productie- en opslagschip (FPSO) aan de kust met Brazilië met vijf jaar verlengd.

Het deze week gepromoveerde JDE Peet’s raakt 0,5% kwijt.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.