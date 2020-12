Brexit-hoop zet AEX flink hoger

Rond 16.30 uur noteert de AEX-index 0,7% hoger op 621,6 punten. De AMX gaat 0,4% vooruit naar 930,1 punten. De koersenborden in Londen (+0,4%), Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+1,2%) kleuren eveneens groen.

Optimistische berichten dat er een Brits-Europees handelsverdrag voor na de Brexit in aantocht is, stuwen de koers van het pond. De munt wordt bijna 1% meer waard ten opzichte van de euro. Britse media melden dat zo’n Brexit-akkoord mogelijk al woensdagavond kan worden aangekondigd. Dit nieuws maakt ook aandelenbeleggers opgewekt.

„Het optimisme overheerst op de beurzen. Begin deze week was er nog schrik vanwege de nieuwe coronavariant, maar dat is weggeëbd”, zegt beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg (Stroeve & Lemberger). Naast de groeiende kans op een Brexit-akkoord putten beleggers ook vertrouwen uit berichten dat coronavaccins eveneens werken tegen de nieuwe besmettelijkere variant van het virus.

Volgens analist Corné van Zeijl (Actiam) reageren de financiële markten kalm op de onverwachte actie van de Amerikaanse president Donald Trump, die het akkoord over een noodsteunpakket van $900 miljard terugstuurde naar het Congres in Washington. Trump wil dat de financiële steun voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van $600 naar $2000. „De situatie wordt voor sommige Amerikanen nu wel nijpend. Maar iedereen weet ook dat er over een maand een andere president zit”, aldus Van Zeijl.

Wall Street koerst vanmiddag circa 0,5% hoger. Een uur voordat de beurshandel in New York van start ging, werd bekend dat 803.000 Amerikanen de voorbije week een WW-uitkering hebben aangevraagd. Dat was een meevaller, want analisten hadden gerekend op 880.000 steunaanvragen.

Unibail aan kop in AEX, Takeaway blijft achter

In de AEX is winkelvastgoedfonds Unibail de koploper met een plus van 4,4%. De financiële waarden Aegon (+3%), ING (+2,7%) en ABN Amro (+2,6%) zijn eveneens in trek.

Biotechnologiebedrijf Galapagos (+2,1%) krabbelt op na de koersdreun van vorige week. De AEX wordt eveneens vooruit geholpen door zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,9%).

Just Eat Takeaway (-0,9%) is de grootste achterblijver onder de hoofdfondsen. Het maaltijdenbestelbedrijf was begin deze week nog de smaakmaker in de AEX door de verwachting dat de lockdowns in Europa wellicht iets langer gaan duren en thuisblijvers meer bestellingen zullen plaatsen.

Philips laat 0,3% liggen. Topman Frans van Houten zegt vandaag in een interview met De Telegraaf dat het zorgtechnologieconcern op het juiste pad zit.

In de AMX is Air France KLM de grootste stijger met een plus van 3,5%. Het luchtvaartconcdern zit in de lift dankzij de hervatting van de vluchten naar het Verenigd Koninkrijk.

Pharming wint 1,7%. De aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf zijn sinds vandaag ook verhandelbaar op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

Basic-Fit (-2,1%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. De sportschoolketen is met de banken soepelere regels voor zijn leenfaciliteit overeengekomen. Basic-Fit hoeft door de nieuwe afspraken eind dit jaar en in juni volgend jaar niet aan de halfjaarlijkse test voor de verhouding tussen geleend geld en eigen vermogen te voldoen. Voor de test eind volgend jaar gelden soepelere regels dan normaal.

