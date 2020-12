Pharming schiet omhoog op kalme beurs

Rond twintig minuten voor één uur noteert de AEX-index 0,3% hoger op 619 punten. De AMX gaat 0,1% vooruit naar 927,4 punten. De koersenborden in Parijs (+0,6%) en Frankfurt (+0,7%) kleuren eveneens groen, terwijl Londen 0,2% daalt.

Analist Corné van Zeijl (Actiam) spreekt van ’een wat saaie handelsdag’. „Er zijn wel wat uitschieters op de beurs, maar het ontbreekt aan nieuws.”

Volgens Van Zeijl reageren de financiële markten kalm op de onverwachte actie van de Amerikaanse president Donald Trump, die het akkoord over een noodsteunpakket van $900 miljard terugstuurde naar het Congres in Washington. Trump wil dat de financiële steun voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van $600 naar $2000. „De situatie wordt voor sommige Amerikanen nu wel nijpend. Maar iedereen weet ook dat er over een maand een andere president zit”, aldus Van Zeijl. Wall Street opent vanmidag naar verwachting circa 0,2% hoger.

Optimisme

Het openzetten van de deur naar het Verenigd Koninkrijk zorgt voor optimisme onder beleggers. In de Britse kustplaats Dover gaat de haven weer open voor vrachtwagens naar Frankrijk, na het akkoord tussen de twee landen over het grensverkeer. Volgens Sky News staan ongeveer 2800 vrachtwagens vast in het graafschap Kent doordat Frankrijk zondag de grens dichtgooide vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk. Vrachtwagens worden in Frankrijk weer toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op corona.

Aan het Brexitfront liet EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weten dat de Europese Unie nog een „laatste inspanning” zal verrichten om tot een handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor na 31 december te komen. Persbureau Reuters meldde daarnaast op basis van ingewijden dat de EU-onderhandelaars bereid zijn om ook na 1 januari verder te praten over een handelsverdrag met de Britten.

Unibail en Galapagos aan kop in AEX

In de AEX is winkelvastgoedfonds Unibail de koploper met een plus van 3,1%. Biotechnologiebedrijf Galapagos (+3%) krabbelt op na de koersdreun van vorige week.

De AEX wordt eveneens vooruit geholpen door de zwaargewichten Prosus (+0,9%) en Royal Dutch Shell (+1,2%). Verzekeraar Aegon mag 1,9% bijschrijven.

Just Eat Takeaway (-0,7%) is de grootste achterblijver onder de hoofdfondsen. Het maaltijdenbestelbedrijf was begin deze week nog de smaakmaker in de AEX door de verwachting dat de lockdowns in Europa wellicht iets langer gaan duren en thuisblijvers meer bestellingen zullen plaatsen.

In de AMX schiet Pharming 5,7% omhoog. De aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf kunnen woensdag voor het eerst worden verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Luchtvaartconcern Air France KLM zit 1,6% in de lift dankzij de hervatting van de vluchten naar het Verenigd Koninkrijk.

Bodemonderzoeker Fugro (-1,6%) is de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Basic-Fit wordt 1,5% afgewaardeerd. De sportschoolketen is met de banken soepelere regels voor zijn leenfaciliteit overeengekomen. Basic-Fit hoeft door de nieuwe afspraken eind dit jaar en in juni volgend jaar niet aan de halfjaarlijkse test voor de verhouding tussen geleend geld en eigen vermogen te voldoen. Voor de test eind volgend jaar gelden soepelere regels dan normaal.

