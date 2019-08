'Saudi-Arabië wil val olieprijs stoppen'

De olieprijs is sinds begin deze maand stevig gezakt als gevolg van toegenomen handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Ook is er steeds meer angst voor een economische terugval, wat de vraag naar olie geen goed zal doen. Beleggers verruilen aandelen en beleggingen in zaken als olie voor veiliger geachte bestemmingen als goud, sommige valuta's en staatsobligaties.

Saudi-Arabië heeft zijn olieproductie al verder teruggeschroefd dan vereist is onder de afspraken die de in oliekartel OPEC verenigde landen en enkele andere landen als Rusland eerder dit jaar maakten.