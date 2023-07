Premium Het beste van De Telegraaf

Zeggenschap bij wet geregeld Verpleegkundige beslist nu ook mee op werkvloer

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Niet alleen specialisten, maar ook verpleegkundigen en verzorgenden mogen meepraten over nieuw beleid. Ⓒ FOTO Getty Images

Amsterdam - Meepraten en meebeslissen over nieuw beleid op je werk, dat is lang niet voor alle zorgmedewerkers vanzelfsprekend. Toch is sinds 1 juli in de wet geregeld dat zorgorganisaties hun werknemers in de gelegenheid moeten stellen om invloed uit te oefenen op het beleid.