Wolters Kluwer maakt verwachting waar met opschroeven winst

De aangepaste winst werd daardoor in zes maanden €537 miljoen, waar de markt rekende op €513 miljoen. Dat leidde tot een winst per aandeel van €2,17, tegen €2,12 als consensusinschatting vooraf. Wolters koopt dit jaar voor €1 miljard eigen aandelen in.

Volgens woensdag voorbeurs door het concern gemelde halfjaarcijfers is de omzet met €2,73 miljard precies uitgekomen op de verwachting van analisten gepeild door Bloomberg.

Inhaalslag

De organische omzetgroei is 6%. De operationele marge 26%, met een aangepast operationeel resultaat van €711 miljoen komt dat bij een daling van 4% net iets boven de verwachting van de analisten (€708,8 miljoen) uit.

De aangepaste winst daalde 4% op jaarbasis vergeleken tot €711 miljoen. ,,Vooral omdat we vorig jaar in de pandemie zaten, en we nu terugkeren naar kantoor, meer reizen en we inmiddels duizend nieuwe werknemers hebben aangenomen. Waarmee we weer op volle kracht zijn”, zegt cfo Kevin Entricken in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Maar het AEX-aandeel werd bij opening bijna 2% teruggezet door beleggers.

Stijgende marge

Het in Amsterdam genoteerde concern werd tot nu met gestage financiële groei, beperkte aankopen en oplopende winstmarge als aantrekkelijke belegging gezien in de markt van financiële dienstverleners en dataspecialisten. Zijn kasstroom is €495 miljoen.

Voor artsen, advocaten en accountants houdt Wolters Kluwer marktontwikkelingen bij. ,,Wat zij gemeen hebben is een gebrek aan tijd. Daar helpen we en dat levert goede terugkerende omzet op”, zegt cfo Entricken over de betaalde abonnementen.

Begin juli waarschuwden analisten van Barclays en UBS voor een afkalvende marge in de eerste jaarhelft met 240 tot 250 basispunten. Maar voor het hele jaar zou de marge van 26,1 tot 26,5% nog haalbaar zijn. McKinstry zei woensdag op ,,een margeverbetering voor het hele jaar” te vertrouwen.

Sectorgenoot Relx noteerde een marge van 33% en 16% winststijging over de eerste zes maanden.

Nieuwe divisie

Wolters Kluwer is bezig met een vernieuwing met een speciale divisie gericht op duurzame ontwikkelingen.

,,Inmiddels gaat 11% van onze omzet naar investeringen in nieuwe technologie, waarvan een groot deel naar kunstmatige intelligentie”, aldus Entricken. Dat betaalt zich uit, zegt hij. ,,Van al onze opbrengsten uit digitale activiteiten is de helft afkomstig van enige vorm van kunstmatige intelligentie. Dat zal de komende tijd doorzetten.”

Op Wolters Kluwer staan nog 8 koopadviezen uit, 7 hebben een houden-aanbeveling en 1 suggereert te verkopen.