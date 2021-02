Beurs-app Robinhood wacht ’miljoenenclaim’ na zelfmoord jonge belegger Alex Kearns

Robinhood had nooit een onervaren belegger als Kearns mogen toestaan om steeds meer risico’s met zijn beleggingen te nemen, is de aanklacht van zijn ouders. De familie verwijt het bedrijf een ’agressieve strategie’, die beleggers opjut steeds meer risico’s te nemen met de beleggingen.

Op de smartphone van Alex Kearns vonden nabestaanden in de Robinhood-app dat hij ogenschijnlijk voor $730.165 in het rood stond.

Oplopend verlies

Dat kon omdat hij veel aan- en verkopen deed met opties, die eerder door professionele beleggers worden gebruikt. Vanwege hefbomen in de belegging kan het resultaat vergroot worden.

Het verlies voor Kearns bleek in de praktijk kleiner. Maar hij had dit als beginnend belegger niet door, de student wist de juiste informatie niet te vinden.

De Amerikaan zocht wel regelmatig contact met Robinhood, maar stuitte daar vooral op geautomatiseerde antwoordsystemen.

Kearns raakte in paniek, zou geen uitweg meer hebben gezien vanwege het verlies dat hij niet meer goed dacht te kunnen maken en sloeg de hand aan zichzelf.

Robinhood grijpt in

De zelfmoord leidde tot series vragen in het Amerikaanse Congres. Robinhood is in de Verenigde Staten erg populair onder jongeren met aanbiedingen om ’gratis’ te beleggen. Ceo Vlad Tenev van Robinhood kreeg het verwijt van de politiek de omgeving van Robinhood als een game te hebben opgebouwd, waarin beleggers door allerlei prikkels geen rust vinden.

Robinhood heeft na grote emotie over de zelfmoord vorig jaar zijn medeleven betuigd. Het claimt vervolgens een serie aanpassingen te hebben doorgevoerd om herhaling te kunnen voorkomen. Robinhood zegt ook meer advies aan beleggers aan te bieden.

De app behoort met dertien miljoen klanten tot de meest gebruikte apps voor beleggingen in het aandeel Gamestop, dat in korte tijd 1800% meer waard werd dankzij de toestroom van particuliere beleggers en fondsen, maar sindsdien veel waarde verloor.

