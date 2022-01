Kwestie met slaapapneuapparaten neemt grote hap uit winst Philips

De slaapapneuapparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek af te kunnen brokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn. Naast de kosten van de terugroepactie krijgt Philips naar verwachting ook nog te maken met schadeclaims van gebruikers. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.

"Problemen nog lang niet voorbij"

Dit vindt verslaggever Wouter van Bergen: „Na de winstwaarschuwing van 12 dagen geleden laten de cijfers over het afgelopen jaar van Philips geen verrassingen zien. Wel wordt duidelijk dat de problemen bepaald niet voorbij zijn. Echt herstel van het tekort aan chips en componenten, problemen door covid en de terugroepactie verwacht Philips pas in de tweede helft van het jaar, wat moet leiden tot een vergelijkbare omzetgroei van tussen de 5 en 6% voor 2022, na een daling van 1% in dit jaar."

De omzet van Philips kwam uit op 17,2 miljard euro. Daarmee lag de vergelijkbare omzet 1 procent lager dan een jaar eerder. In het slotkwartaal van het jaar was sprake van een 10 procent lagere omzet. Philips waarschuwde eerder al veel last te hebben van tekorten van elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit, wat aan de omzet raakt. Ook stellen klanten de installatie van apparatuur uit en zijn de kosten voor vrachtvervoer flink gestegen.