’Situatie pensioenfondsen verbetert een klein beetje’

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is licht gestegen in mei 2020. Ⓒ DIJKSTRA BV

Haarlem - Na de enorme klap van de coronacrisis hebben pensioenfondsen weer een beetje meer lucht. In mei is de gemiddelde dekkingsgraad opnieuw iets omhoog gegaan, voornamelijk dankzij een opverende beurs, zeggen deskundigen in een rondgang van De Telegraaf.