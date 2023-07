Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Koninklijke club heeft eerste vrouwelijke voorzitter na 235 jaar

Door Willemijn van Benthem

Voorzitter Marieke van Kruiningen van de Koninklijke Industrieele Groote Club Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Marieke van Kruiningen is de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van de Koninklijke Industrieele Groote Club (IGC) in 1788. Ze is net een paar weken benoemd en runt ’de Club’ met ruim 1400 leden, naast haar baan als corporate communicatiemanager bij Amvest. „Ik kan niet stilzitten. Lummelen zit niet in mijn genen.”