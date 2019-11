Heijmans bouwt Brabantse zorgwoningen

Ongeveer de helft van de woningen is bedoeld voor ouderen die extra zorg nodig hebben. Heijmans en De Wever werken hun plannen komende maanden verder uit. De eerste bouwactiviteiten beginnen in Berkel-Enschot, in het najaar van 2020. Hier verrijst een appartementencomplex met 52 appartementen. De bouwwerkzaamheden in Tilburg beginnen later.

