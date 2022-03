Consument kan spoedig over makelaar klagen bij tuchtrechter

Dat hebben makelaarsorganisaties NVM, VastgoedPro en VBO dinsdag laten weten. Een woordvoerder van de NVM kon nog niet zeggen of de tuchtrechtbank al voor de zomer van start kan. „Een exacte timing is nog niet te geven; ergens later dit jaar.”

De nieuwe tuchtrechtbank gaat oordelen of aangesloten makelaars en taxateurs zich houden aan de beroeps- en gedragscodes van hun eigen vereniging. Er is dus nog geen overkoepelende gedragscode. De bedoeling is dat consumenten op deze wijze meer vertrouwen krijgen in een eerlijk koopproces. Behalve over makelaars en taxateurs kan ook over bouwkundig ingenieurs worden geklaagd.

Vereniging Eigen Huis zegt in een reactie dat de bal wel bij de consument wordt gelegd en dat het nog de vraag is wat er in de praktijk van een uitspraak van de tuchtrechter terecht zal komen, zeker als een organisatie geen lid is van de verenigingen. „En in het geval van financiële compensatie of een schadevergoeding moet de consument alsnog naar de rechter”, aldus een woordvoerder.

De oprichters streven ernaar om het tuchtrecht te laten gelden voor de gehele sector. „De brancheverenigingen willen dat het tuchtrecht beschikbaar komt voor alle consumenten met een klacht over makelaars, taxateurs, bouwkundig keurders of aan- en verkoopadviseurs.” Andere partijen worden daarom uitgenodigd zich bij het initiatief aan te sluiten.

Het tuchtrecht komt onder hoede van een Kamer van Toezicht, waarin ook een zetel is ingeruimd voor een vertegenwoordiger van kopers, huurders of huiseigenaren.

De oprichting van de tuchtrechtbank is aangezwengeld door Verenging Eigen Huis, die vorig jaar een meldpunt opende waar consumenten terecht konden met klachten over misstanden in de makelaardij. Dat resulteerde in honderden klachten over oneerlijke biedingspraktijken. Afgelopen februari tekenden de organisaties een akkoord met woonminister Hugo de Jonge over de oprichting van overkoepelend tuchtrecht, een eigen meldpunt en een biedlogboek.