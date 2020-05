Wall Street eindigt met stevige plussen

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met behoorlijke winsten de handel uit gegaan. Het sentiment op Wall Street werd onder meer geholpen door een daling van het aantal gevallen met het coronavirus en hoopgevende nieuws over een mogelijk coronavaccin. Net als in Europa zorgde de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen eveneens voor optimisme bij beleggers. Ook werd er gereageerd op bemoedigende opmerkingen van Fed-baas Jerome Powell.