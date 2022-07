Jonge gezinnen ontdekken camper

Bijna 20.000 campers zijn nu in bezit van mensen tussen 18 en 45 jaar, terwijl dat er eind 2019 nog minder dan 12.000 waren. In totaal zijn er sinds het begin van de coronacrisis 30% meer campers bijgekomen in Nederland. Het aantal bereikte op 1 juli een recordniveau van 167.471 stuks, blijkt vrijdag uit cijfers van BOVAG en RDC.

Vorig jaar kochten 6899 particulieren van 45 jaar of jonger een tweedehands camper, tegen 4815 in 2019 (plus 43%).

In totaal verkocht de vakhandel 9133 occasions in de eerste helft van 2022. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 waren dat er slechts 300 minder en in vergelijking met 2017 betekent het zelfs een ruime verdubbeling. Daarnaast wisselden nog eens bijna 10.000 gebruikte campers van eigenaar zonder tussenkomst van een professionele verkoper. Dat was maar een fractie minder dan een jaar geleden.

Nederlanders hebben nu 585.000 caravans en campers.