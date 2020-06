Breda/Amsterdam - Corona heeft de digitale zorg in een stroomversnelling gebracht. Beeldbellen is op de ziekenhuispoli’s in snel tempo heel normaal geworden. In crisistijd blijkt dat zorg op afstand werkt en er een streep kan door veel onnodige bezoeken aan het ziekenhuis. Nu de reguliere zorg weer op gang komt, rijst de vraag: is digitale zorg een blijvertje, of zijn we straks weer terug bij af?