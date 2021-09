Premium Het beste van De Telegraaf

Column: belastingen en premies voor werkenden moeten omlaag

Door Willem Vermeend en Rick van der Ploeg Kopieer naar clipboard

Belasting- en premiedruk voor werkenden te hoog.

Volgens een recent internationaal overzicht behoort Nederland wereldwijd tot de landen met de hoogste belasting- en premiedruk. Bij de lastendruk op arbeid zitten we samen met Frankrijk zelfs in de kopgroep. Deze hoge druk heeft negatieve gevolgen, zoals minder werkgelegenheid, vooral in het midden- en kleinbedrijf.