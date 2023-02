Ahold Delhaize boekt hogere resultaten ondanks inflatiepijn in Europa

De gestegen prijzen van producten konden niet helemaal worden doorgerekend aan klanten aan deze kant van de Atlantische Oceaan en hier werd Ahold Delhaize dus wat minder winstgevend. In de VS was dat anders en ook voor het hele concern ging de winstmarge omhoog.

De omzet steeg in het slotkwartaal met 15,9 procent tot 23,3 miljard euro, geholpen door de sterkere euro. Voor heel 2022 was er een omzet van 87 miljard euro, wat ook ruim 15 procent meer was. Onder de streep hield Ahold Delhaize 2,5 miljard euro over, tegen 2,2 miljard euro in 2021.

"Bij Ahold Delhaize draait alles om kosten"

Dit vindt DFT-verslaggever Pascal Kuipers:

„Alles blijft bij Ahold Delhaize draaien om het doorberekenen en beheersen van kosten. Onder de streep betekent dit, dat het bedrijf ook in het afgelopen kwartaal in Europa minder winstgevend was. In het vierde kwartaal van 2022 was de operationele winstmarge 4%, dat is 0,2 procentpunt lager dan in hetzelfde kwartaal in 2021. Stijgende energiekosten drukken de winst met een half procentpunt. Door sterk op de kosten te letten, wist het supermarktbedrijf dit negatieve effect voor een deel te compenseren. Over heel 2022 verliest Ahold in Europa niettemin 0,8 procentpunt aan operationele winstmarge. Goede resultaten in de VS – waar Ahold Delhaize ruim 63% van haar omzet realiseert – compenseren de moeizame Europese prestaties, waardoor de winstmarge van Ahold Delhaize als geheel in 2022 op 4,3% uitkwam, 0,1 procentpunt lager dan in 2021.”

