Schiphol ingehaald door Dallas

De luchthaven kan pas na 2020 weer verder groeien, maar de politiek talmt om een knoop door te hakken. Dat baart gebruikers zoals KLM grote zorgen. Zij staan stil, waar andere concurrenten wel kunnen doorgroeien. Dat is ook de oorzaak van het dalen op de ranglijst van de ACI. Dallas-Forth Worth wist nieuwe verbindingen toe te voegen, waar Schiphol dat niet kon doen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat Schiphol verder mag groeien, maar vooralsnog blijft actie uit van minister van Nieuwenhuizen (VVD). Daarbij heeft de opening van Lelystad Airport, dat deel uitmaakt van het groeiplan voor Schiphol, zich ontwikkeld tot een hoofdpijndossier.

Lufthansa

De ACI-lijst wordt aangevoerd door Frankfurt, waar KLM’s concurrent Lufthansa de dominante speler is. Sinds vorig jaar zijn de banden tussen luchthaven en vliegmaatschappij verder aangehaald, zodat er beter ingespeeld kan worden op de wensen van de reiziger. Bovendien wil Lufthansa zich voor de lange afstand nog meer concentreren op Frankfurt en München, ten koste van Düsseldorf.

Uit het onderzoek van ACI blijkt bovendien dat de luchthaven van Parijs, waar Schiphol in participeert, 2,1% moest inleveren aan overstapverbindingen. Dat is de thuisbasis van KLM’s zustermaatschappij Air France. Istanbul, een grote concurrent van Schiphol, timmert stevig aan de weg als overstapluchthaven. Vorig jaar telte men al een plus van 17% aan overstapmogelijkheden. Dit jaar zal dat waarschijnlijk nog groter zijn, als gevolg van de nieuwe luchthaven die net geopend is.